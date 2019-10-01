По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов

Новости Беларуси. Товарооборот не ниже миллиарда долларов. Такую планку по итогам года должны сохранить Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 октября в Минске состоялось заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству. Почти половину экспорта наших товаров в этот регион составляют автобусы, тракторы и другие крупногабаритные машины. Новым витком взаимодействия здесь могут стать поставки техники на газомоторном топливе, а также совместный выход с этой продукцией на рынки третьих стран.

Альберт Каримов, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана:

Продолжение такого сотрудничества с Республикой Беларусь представляет собой очень серьезный приоритетный интерес. Наше торгово-экономическое сотрудничество по итогам прошлого года превысило 1 миллиард 200 миллионов долларов. С учетом новых направлений мы видим большой потенциал в расширении.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь будет, прежде всего, моя работа с Дмитрием Николаевичем Козаком. Она связана с тем, чтобы режим субсидий был продолжен для белорусской техники в 2020 году. Именно это позволит создать фундамент сохранения и даже наращивания объемов поставки техники в Республику Татарстан и другие регионы.