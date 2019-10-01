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По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов

01 октября 2019 15:16
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Новости Беларуси. Товарооборот не ниже миллиарда долларов. Такую планку по итогам года должны сохранить Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов -1

1 октября в Минске состоялось заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству. Почти половину экспорта наших товаров в этот регион составляют автобусы, тракторы и другие крупногабаритные машины. Новым витком взаимодействия здесь могут стать поставки техники на газомоторном топливе, а также совместный выход с этой продукцией на рынки третьих стран.

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов -4

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов -6

Альберт Каримов, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана:
Продолжение такого сотрудничества с Республикой Беларусь представляет собой очень серьезный приоритетный интерес. Наше торгово-экономическое сотрудничество по итогам прошлого года превысило 1 миллиард 200 миллионов долларов. С учетом новых направлений мы видим большой потенциал в расширении.

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов -9

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь будет, прежде всего, моя работа с Дмитрием Николаевичем Козаком. Она связана с тем, чтобы режим субсидий был продолжен для белорусской техники в 2020 году. Именно это позволит создать фундамент сохранения и даже наращивания объемов поставки техники в Республику Татарстан и другие регионы.

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов -12

На заседании рабочей группы была озвучена и одна из самых чувствительных для на нашей страны тем – поставки российской нефти. Так, отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер Беларуси отметил, что запланированные объёмы мы получим до конца этого года. К перебоям в поставках привел инцидент с загрязнением сырья. Сейчас прежний транзит практически восстановлен.

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов -15

# Международное сотрудничество # Экономика # Альберт Каримов # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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