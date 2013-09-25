«БелАЗ» выпустил первый в мире самосвал грузоподъёмностью 450 тонн

Новости Беларуси. Белорусский самосвал грузоподъёмностью 450 тонн и новую роботизированную модель карьерной техники планируют поставлять потребителям в страны СНГ и на рынок дальнего зарубежья. Выпущенные на белорусском предприятии новые модели рассчитаны на крупнейших мировых потребителей горнодобывающей техники: Россию, Индонезию, Австралию. Сегодня в списке стран, куда поставляется продукция отечественного гиганта машиностроения, более 70 государств. К слову, за последние пять лет и экспорт увеличился почти в 1,5 раза.

Способный на любые манёвры, при том в автономном режиме. Присутствие водителя необязательно. Представитель российской компании-разработчика Михаил Макеев полностью уверен в успешном будущем роботизированного самосвала. Исключение нахождения людей в опасных условиях, повышение производительности. И это далеко не все преимущества белорусско-российского технического ноу-хау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Макеев, директор по проектам компании-разработчика (Россия):

Он позволяет исключить нехватку квалифицированных кадров на предприятиях и осуществлять добычу в удаленных регионах, где можно организовывать вахтовый метод. Это сильно повысит производительность и сэкономит издержки на предприятиях.

Новые технические возможности, а как следствие, и освоение новых рынков. К вниманию придирчивых потребителей ещё и самосвал грузоподъёмностью 450 тонн. К слову, первый в мире. Специально для выпуска этой «машины следующего поколения» на предприятии провели модернизацию мощностей. Новые уникальные технологии повышают качество и помогают полностью удовлетворить спрос.

Виктор Рудый, первый заместитель главного инженера, главный технолог ОАО «БелАЗ»:

На этом самосвале грузоподъемностью 450 тонн. Только три детали были изготовлены на другом предприятии. Все остальные узлы, детали созданы на наших производственных мощностях.

Главный регион, на который нацелен отечественный производитель, — российский Кузбасс. К слову, первые потенциальные потребители приехали уже на презентацию новых машин.

Андреж Серджио, представитель компании-партнёра (Россия):

Этот рынок всё-таки не такой большой и игроков не хватает. Это чувствуется, особенно для клиентов - конечных потребителей. Тенденция, которая отслеживается на рынке, в увеличении грузоподъёмности была правильно подхвачена компанией «БелАЗ».

Олег Степук, первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям ОАО «БелАЗ»:

Мы уже сейчас поставляем машины и в Австралию, и в Индонезию, и в ЮАР. Прорабатываем и Северную Америку, и Южную.

450-тонники помогут расширить карту экспорта. Их планируют поставлять как потребителям в страны СНГ, так и на рынок дальнего зарубежья. Например, этой моделью карьерного самосвала уже заинтересовалась канадская компания.

Лишь за последние пять лет экспорт отечественного гиганта машиностроения вырос почти в полтора раза. Каждый третий самосвал в мире — белорусский. Наша карьерная техника поставляется в более чем 70 стран. Половину от экспорта занимает Россия. Среди активных партнёров также Китай, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Польша и страны Балтии.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Последнее время мы стараемся создавать карьерные самосвалы под конкретного потребителя. Это непростая задача, потому что на каждом рынке есть определенные условия как температурные, так и климатические, а также есть определенные требования, которые высказывают рынки (в основном стран дальнего зарубежья). Поэтому те самосвалы, которые мы предоставили потребителю, характеризуют какое-то определенное направление.