Прямой эфир

Замглавы Администрации Президента Игорь Бузовский: Управленческие решения должны опираться на интересы трудовых коллективов

26 февраля 2015 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Управленческие решения, в первую очередь, должны опираться на интересы трудовых коллективов. Такое мнение высказал сегодня, 26 февраля, в Гомеле заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский, посещая одно из пердприятий легкой промышленности.

Фабрика, как и многие в этой отросли, ориентирована на экспорт. Основной зарубежный партнер - Россия. Кроме того, ежегодно здесь направляют солидные суммы на социальные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Замглавы Администрации Президента считает, что экономические результаты деятельности предприятия в первую очередь были получены за счет правильных управленческих решений.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Это очередной опыт в копилку того, каким образом необходимо выстраивать взаимоотношения и органов исполнительной власти, и законодательной власти с трудовыми коллективами, с руководителями предприятий, отвечающими за производство, за то, как организованы рабочие места.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Игорь Бузовский

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мясникович возглавит мониторинговую группу, которая будет заниматься выработкой мер, способствующих развитию и росту экономики
26 февраля 2015 13:30

Михаил Мясникович возглавит мониторинговую группу, которая будет заниматься выработкой мер, способствующих развитию и росту экономики

Александр Лукашенко: Несмотря на некоторые положительные результаты в отдельных сферах, в целом экономика не растет
26 февраля 2015 10:31

Александр Лукашенко: Несмотря на некоторые положительные результаты в отдельных сферах, в целом экономика не растет

Члены Правительства Республики Коми с визитом в Гродненской области
25 февраля 2015 14:06

Члены Правительства Республики Коми с визитом в Гродненской области