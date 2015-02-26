Замглавы Администрации Президента Игорь Бузовский: Управленческие решения должны опираться на интересы трудовых коллективов

Новости Беларуси. Управленческие решения, в первую очередь, должны опираться на интересы трудовых коллективов. Такое мнение высказал сегодня, 26 февраля, в Гомеле заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский, посещая одно из пердприятий легкой промышленности.

Фабрика, как и многие в этой отросли, ориентирована на экспорт. Основной зарубежный партнер - Россия. Кроме того, ежегодно здесь направляют солидные суммы на социальные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замглавы Администрации Президента считает, что экономические результаты деятельности предприятия в первую очередь были получены за счет правильных управленческих решений.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это очередной опыт в копилку того, каким образом необходимо выстраивать взаимоотношения и органов исполнительной власти, и законодательной власти с трудовыми коллективами, с руководителями предприятий, отвечающими за производство, за то, как организованы рабочие места.