С 1 июля 2016 года банкоматы Беларуси в первую очередь будут выдавать деноминированные банкноты

Новости Беларуси. Говоря о безопасности, затронули тему и надежности банкоматов в связи с предстоящей деноминацией. Как отметили в Нацбанке, менять устройства, выдающие купюры не планируется. Все белорусские банки уже перенастраивают программное обеспечение и приобретают для него специальные расширения по работе с новыми купюрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что с 1 июля 2016 года банкоматы в первую очередь будут выдавать деноминированные банкноты.

Александр Сотников, начальник главного управления развития цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь:

Вопрос, какие денежные средства будут выдаваться в банкоматах с использованием банковских платежных карточек. Будут выдаваться те, которые будут у банков. Я думаю, что, конечно, в первую очередь будут выдаваться уже деноминированные купюры.