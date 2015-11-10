Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан утвердили дорожную карту сотрудничества на ближайшие 5 лет. Подписи под документом 10 ноября поставили премьер-министры двух стран Андрей Кобяков и Наваз Шариф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация сейчас находится в Исламабаде. В центре внимания укрепление сотрудничества между странами. В частности, подписанная дорожная карта соответствует интересам Беларуси и Пакистана в сферах политики, экономики и позволит вывести товарооборот на качественно новый уровень. В планах – создание совместных производств. Выпускаемая продукция будет поставляться на рынки Беларуси, Пакистана и в страны ЕАЭС.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Будет проведена оптимизация структуры двусторонней торговли. Также предусматривается увеличение товарооборота на принципах взаимной выгоды и сбалансированной торговли для всестороннего и устойчивого экономического развития сторон.

Отправной точкой для развития двухсторонних отношений стал официальный визит в Пакистан президента Александра Лукашенко в мае 2015 года. Тогда по итогам переговоров на высшем уровне был подписан внушительный пакет документов. Среди них Декларация белорусско-пакистанского партнёрства, меморандум о продовольственной безопасности, а также о сотрудничестве в области промышленности, науки, информационных технологий.

Новый вектор партнёрских и дружеских отношений появился благодаря основным принципам внешней политики государства. Об открытости и равноправном сотрудничестве говорил Александр Лукашенко во время церемонии вступления в должность президента.