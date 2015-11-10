Новые белорусские банкноты презентуют 10 ноября в Минске

Новости Беларуси. Возвращение копейки. Нацбанк сегодня, 10 ноября, показал журналистам новые купюры и монеты, которые вступят в оборот с 1 июля следующего года. Самое явное отличие от привычных – все семь номиналов отличаются по цвету и размеру, поэтому специалисты банка уверяют, что теперь белорусы никогда не запутаются в собственных кошельках. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о валюте нового поколения.

Вспышки фотокамер, журналисты один перед другим в поисках удачного кадра. На презентации новых банкнот – аншлаг. И неудивительно: пожалуй, самая обсуждаемая новость последних дней – предстоящая в июле следующего год деноминация. И вот уникальная возможность: не только посмотреть, но и проверить, как хрустят и звенят новые деньги.

Илона Волынец, СТВ:

При разработке и производстве новых купюр использовались самые современные технологии. У банкнот 6 видимых степеней защиты, но есть и другие невидимые способы защиты, о которых знают только специалисты.

Марина Демина, главный специалист главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:

По основным защитным признакам для населения мы называем водяной знак, защитную нить, совмещающиеся изображения, скрытые изображения и переменную окраску, то есть, что можно увидеть глазами.

Новые купюры и монеты показывают в специальном зале. В помещение, где хранятся все деньги, журналистов не пустили – жесткие правила безопасности. В хранилище деньги пролежали более пяти лет. Ввести их в обращение раньше не позволила непростая экономическая ситуация. Сейчас ко дню «Д» страна готова, да и банкноты, благодаря специальным условиям хранения, не потеряли первоначальной свежести.

Валерий Филипов, директор центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

На этапе проектирования были заложены и реализованы все моменты, связанные с безопасным хранением и организацией работы со всеми видами ценностей. По температуре – это не выше +26 градусов, влажность здесь низкая.

Новые белорусские деньги родом из Европы. Монеты чеканили в Литве и Словакии. Купюры изготовила английская компания – один из мировых лидеров валютной индустрии по производству банкнот и ценных бумаг.

Самой крупной купюрой станет банкнота в 500 рублей – это нынешние 5 миллионов. А самой мелкой – 1 копейка. В кошельках новые деньги путаться не будут, заверяют дизайнеры. Все банкноты отличаются по цвету и размеру. На купюрах также есть метки для людей с ослабленным зрением. Более того, новые банкноты отпечатаны по специальной технологии и хорошо ощущаются тактильно.

Светлана Некрасова, главный специалист управления эмиссионно-кассовых операций Национального банка Республики Беларусь:

По удобству пользования: они отличаются по размеру, они очень хорошо видны по номиналам, которые расположены на контрастном фоне, крупные цифры – перепутать невозможно. Каждый архитектурный памятник оригинален по своей форме, и для каждого подобран индивидуальный подход, индивидуальная подача. Это как портрет архитектурного памятника.

Старые деньги на новые будут менять в соотношении 10 тысяч рублей к 1 рублю. И произойдет это только с 1 июля 2016 года.

Хранятся деньги в специальных упаковках. Сразу после презентации и купюры, и монеты отправили опять в хранилище.