Беларусь и Пакистан планируют нарастить товарооборот между странами до $1 млрд

Новости Пакистана. В Пакистане завершился официальный визит премьер-министра Беларуси. Андрей Кобяков встретился с президентом страны Мамнуном Хусейном.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Беларусь готова поставлять в Пакистан продукцию наших промышленных гигантов, а также товары молочной отрасли. Товарооборот между странами планируют нарастить до миллиарда долларов США. Также есть интерес в создании совместных производств.

2015 год стал прорывным в отношении двух стран. Импульс им придал визит в Пакистан президента Беларуси в мае этого года.

Тогда в городе Карачи впервые состоялась официальная встреча глав государств. А уже в августе в Минск прилетел премьер-министр этой страны.

11 ноября благодаря поддержке на высоком государственном уровне в Пакистане открылся Белорусский информационно-культурный центр. Это один из первых совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.