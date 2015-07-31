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С 1 августа в Беларуси увеличатся пенсии и пособия

31 июля 2015 07:44
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличиваются пенсии и пособия. В стране с 1 августа изменяется размер бюджета прожиточного минимума — одного из важнейших социальных нормативов. Это предусмотрено постановлением Правительства. Согласно документу уже с завтрашнего дня он увеличится на 6,4% и составит 1 569 130 рублей.

В Беларуси также возрастают минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше. Кроме того, изменятся пособия семьям, воспитывающим детей, и другие социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Пенсии

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