Александр Лукашенко: Не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует более активной работы по разведке полезных ископаемых. Об этом шла 30 июля речь на встрече главы государства с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на серьезные недоработки по разведке недр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2015 году планируется совещание, которое будет посвящено теме запасов полезных ископаемых в Беларуси, разведке новых месторождений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне кажется, что мы серьезнейшим образом недорабатываем в плане разведки наших недр. Я не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях добывается немало. И в России, и других странах. И нефти, и природного газа, а также редкоземельных металлов, более ценных металлов и так далее. То, что, в общем-то, создает основу благосостояния и устойчивости любой экономики любого государства. Понимаете мой замысел? Поэтому нам надо серьезнейшим образом до конца года подготовить это совещание. И как только оно будет готово, вы мне должны доложить.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Надо сказать, что из всех месторождений выделяются стратегические виды сырья, порядок которых как раз определяется президентом, главой государства. К этим месторождениям относятся энергетическое сырье, железные руды, калийные соли, цементное сырье, стекольные пески. Остальные полезные ископаемые, включая подземные воды, находятся в распоряжении местных органов власти. Поэтому абсолютно то, что Вы сказали, мы хотим поддержать, в том, что здесь вопрос, касающийся не только Минприроды, но и соответствующих министерств и местных властей, которые также должны нести ответственность за разработку.

Президент считает также важным налаживать сотрудничество с зарубежными странами по разведке полезных ископаемых.

Александр Лукашенко:

Надо посмотреть и на наших зарубежных партнеров. Много государств, в том числе руководители государств, которые обладают неимоверными, просто неописуемыми богатствами своих недр, предлагают нам сотрудничество. И Венесуэла, и Зимбабве, и другие страны африканского континента, латиноамериканского континента. Надо серьезнейшим образом вместе с заинтересованными проработать эти вопросы. И если уж идти в недра других государств, то посмотреть, на каких условиях, потому что это недешевое мероприятие, и что мы от этого будем иметь.