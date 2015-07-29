Под Минском завершилась модернизация транспортно-логистического центра международного уровня

Новости Беларуси. А вот как раз тот случай, когда заполненный склад только на пользу. Транспортно-логистический центр в Колядичах отныне соответствует всем мировым стандартам. Здесь завершили масштабную модернизацию. Сегодня отсюда отправляются грузы в страны Балтии и СНГ. А в недалекой перспективе появится первый в Беларуси сухой порт. Он свяжет Колядичи с крупными морскими пристанями, а заодно станет центральным звеном экономического пояса Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сайдлифтер. Этот обыкновенный с виду грузовик – техника для нашей страны уникальная, ведь машина самостоятельно погрузит на себя контейнер, довезет его до места назначения и самостоятельно выгрузит свою ношу. И это не единственный представитель современной погрузочной техники на товарной станции в Колядичах. Автопарк транспортно-логистического центра пополнился еще не менее интересными экземплярами после масштабной реконструкции.

Сергей Швырев, директор транспортно-логистического центра:

Если брать в целом, то предполагаемая грузопереработка после реконструкции должна увеличиться практически где-то на 150-170 процентов.

Мировые стандарты в транспорте и логистике. Модернизированный терминал в Колядичах единственный в своем роде в нашей стране. Современная техника и дополнительные пути: теперь центр под Минском может принять в сутки около 3 тысяч контейнеров с грузом, а в перспективе так называемый сухой порт, который свяжет Колядичи с крупнейшими морскими пристанями.

Уже сейчас в белорусский транспортный узел прямо из морских портов Клайпеды, Риги, Таллинна и Одессы поступают контейнеры с грузом. Оттуда по железной дороге, воздуху или автотранспортом отправляются в место назначения. Теперь ведутся переговоры и с Гданьском.

Владислав Лембиевский, заместитель генерального директора транспортно-логистического центра:

Мы сегодня разговариваем с транспортниками Польши, с железнодорожными компаниями о запуске регулярного контейнерного поезда из порта Гданьска, как есть сегодня из Клайпеды, Одессы, Таллинна, Риги.

Услугами белорусского логистического центра пользуются страны Балтии, СНГ и дальнего зарубежья. Но самое перспективное направление – Китай. Станция Колядичи стала одним из узлов экономического пояса Шелкового пути. О преимуществах нашей страны для его развития говорил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с Александром Лукашенко.

Александр Лизунов, заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги:

Интерес Колядич, конечно, в первую очередь в обслуживании наших потребителей, в том числе и те инвестиционные проекты, которые сегодня китайские: «Великий камень» и все остальные. Это очень большой потенциал. Безусловно, востребованность этой услуги высока, потому что как для строительства этих объектов, так и потом для поставок продукции можно использовать Колядичи – готовый и сегодня уникальный для республики терминал. Он находится на пересечении двух коридоров. В этом тоже его уникальность. Второй коридор – «Запад – Восток», девятый коридор – «Север – Юг». Здесь можно менять вектор, направления потока.

Белорусские пути, как линии на ладони, определяют экономическую судьбу нашей страны. Ведь в Беларуси сливаются выходы к рынкам ЕАЭС и ЕС, к Балтийскому и Черному морям, стекаются железнодорожные, магистральные и воздушные пути. Поэтому развитие транспортно-логистической сферы имеет очень большой потенциал.