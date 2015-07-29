Андрей Кобяков: Наращивание и диверсификация экспорта – ключевая задача для роста национальной экономики

Новости Беларуси. Об увеличении объемов экспорта и новых рынках говорили сегодня, 29 июля, в правительстве. В настоящее время это ключевая задача для развития и роста национальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра страны, в целом внешняя торговля сбалансирована. Постепенно уменьшаются складские запасы, по итогам пяти месяцев сформировано даже положительное сальдо в сумме почти 675 миллионов долларов. Однако не все показатели пока удается выполнить. Во многом из-за того, что просел традиционный российский рынок. Поставки сюда сократились практически на треть. Поэтому главная задача, которая сейчас стоит перед всеми производителями, поиск новых ниш. Среди наиболее перспективных направлений африканское и азиатское.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ситуация подтверждает необходимость более динамичного смещения центра тяжести в экспортной политике с традиционных рынков на иные направления географической и товарной диверсификации экспортных потоков. Нужны качественно новые инновационные товары и услуги. Ключевая задача для всех отраслей экономики – повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой в стране. Нужная более интенсивная работа в направлении экспорта на новые перспективные рынки, какими являются страны-члены БРИКС. Экономическая мощь и покупательская платежеспособность государств-участников этого объединения продолжает возрастать. Страновая и товарная диверсификация экспорта – задача № 1 для всех.

Для увеличения экспорта значительно активизировалась работа межправительственных комиссий и деловых советов. Сегодня продукция белорусских предприятий поставляется в более чем полсотни стран. Положительная динамика поставок наблюдается в 22 государства. В списке перспективных торговых партнёров не только страны СНГ, но и Китай, Индия, Пакистан, государства Латинской Америки.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

На 175 процентов увеличены поставки в юго-восточную Азию. Конечно, эти цифры намного меньше, чем поставки на традиционные направления, но это уже плюс. Кроме того, на рынки Африки рост продаж промышленной продукции составил 9 процентов. По промышленной продукции тоже отмечу, что сегодня мы видим оживления в ряде стран, причем это рынки не самые маленькие. Мы говорим о том, что, например, в Нигерию, Эфиопию, Болгарию, Латвию промышленная продукция Республики Беларусь поступает в больших объемах по сравнению с прошлым годом.