Новости экономики за 02.06.2023

Что представили белорусские предприятия нефтехимической отрасли на профильной выставке в Стамбуле? Какие средства в 2023 году будут вложены в инвестиционные проекты и техническое переоснащение отечественных предприятий, а также какие прогнозы развития белорусской экономики на ближайшие три года озвучили в Евразийском банке развития? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДУКЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ – НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ Продукцию нефтехимической отрасли представили белорусские предприятия на международной выставке в Стамбуле. Среди экспонатов – специальные ткани, нити и волокна, предназначенные для применения в автомобильной и текстильной промышленности, полиамидные нити для производства канатов и рыболовных снастей, а также полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий. Форум в Стамбуле – своего рода уникальная платформа для текстильной отрасли стран Европы и Азии, где производители, потенциальные заказчики и эксперты могут обменяться свежими идеями и предложениями о сотрудничестве. ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики на 2,2% по итогам года.