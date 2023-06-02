Новости экономики за 02.06.2023
Что представили белорусские предприятия нефтехимической отрасли на профильной выставке в Стамбуле? Какие средства в 2023 году будут вложены в инвестиционные проекты и техническое переоснащение отечественных предприятий, а также какие прогнозы развития белорусской экономики на ближайшие три года озвучили в Евразийском банке развития?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОДУКЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ – НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ
Продукцию нефтехимической отрасли представили белорусские предприятия на международной выставке в Стамбуле. Среди экспонатов – специальные ткани, нити и волокна, предназначенные для применения в автомобильной и текстильной промышленности, полиамидные нити для производства канатов и рыболовных снастей, а также полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий. Форум в Стамбуле – своего рода уникальная платформа для текстильной отрасли стран Европы и Азии, где производители, потенциальные заказчики и эксперты могут обменяться свежими идеями и предложениями о сотрудничестве.
ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики на 2,2% по итогам года.
В БЕЛАРУСИ ПОСЧИТАЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА 4 МЕСЯЦА
В Беларуси посчитали инвестиции в основной капитал. За четыре месяца использовано без малого 9 миллиардов рублей. Это затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости. Это также расходы на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. В этом году в инвестиционные проекты и техническое переоснащение будет вложено более 31 миллиарда рублей. Предприятия ведут постоянный процесс модернизации, обновления своих производств.
Транзитные возможности БУТБ заинтересовали предприятия Липецкой области.