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Новости экономики за 02.06.2023

02 июня 2023 17:06
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Что представили белорусские предприятия нефтехимической отрасли на профильной выставке в Стамбуле? Какие средства в 2023 году будут вложены в инвестиционные проекты и техническое переоснащение отечественных предприятий, а также какие прогнозы развития белорусской экономики на ближайшие три года озвучили в Евразийском банке развития?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 02.06.2023 -1

ПРОДУКЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ – НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ

Продукцию нефтехимической отрасли представили белорусские предприятия на международной выставке в Стамбуле. Среди экспонатов – специальные ткани, нити и волокна, предназначенные для применения в автомобильной и текстильной промышленности, полиамидные нити для производства канатов и рыболовных снастей, а также полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий. Форум в Стамбуле – своего рода уникальная платформа для текстильной отрасли стран Европы и Азии, где производители, потенциальные заказчики и эксперты могут обменяться свежими идеями и предложениями о сотрудничестве.

ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики на 2,2% по итогам года.

Новости экономики за 02.06.2023 -4

В БЕЛАРУСИ ПОСЧИТАЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА 4 МЕСЯЦА

В Беларуси посчитали инвестиции в основной капитал. За четыре месяца использовано без малого 9 миллиардов рублей. Это затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости. Это также расходы на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. В этом году в инвестиционные проекты и техническое переоснащение будет вложено более 31 миллиарда рублей. Предприятия ведут постоянный процесс модернизации, обновления своих производств.

Транзитные возможности БУТБ заинтересовали предприятия Липецкой области.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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