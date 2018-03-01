Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 марта обсудил с Михаилом Русым вопросы, связанные с поставками белорусского молока в Россию. Президент подчеркнул, что без ответа такие вещи не останутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: с конца февраля введен временный запрет на поставки в Россию молока и ряда отечественных молочных продуктов – сливок, сухой сыворотки. Как рассказал Михаил Русый, на данный момент Беларусь и Россия уже нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В прошлом году мы почти 4 миллиона тонн в пересчете на молоко и молочную продукцию реализовали на рынках Российской Федерации. Те упреки, которые там ведут, что белорусское сухое молоко где-то там демпингует – мы показали нашим российским коллегам: от 300 до 500 долларов. Наше сухое молоко дороже чем то, что они завозили из других стран. Поэтому демпинга никакого нет, надо работать.

Подготовили дорожную карту, сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства России и Беларуси по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации.