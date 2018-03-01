Прямой эфир

Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»

01 марта 2018 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 марта обсудил с Михаилом Русым вопросы, связанные с поставками белорусского молока в Россию. Президент подчеркнул, что без ответа такие вещи не останутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»-1

Напоминаем: с конца февраля введен временный запрет на поставки в Россию молока и ряда отечественных молочных продуктов – сливок, сухой сыворотки. Как рассказал Михаил Русый, на данный момент Беларусь и Россия уже нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока.

Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»-4

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В прошлом году мы почти 4 миллиона тонн в пересчете на молоко и молочную продукцию реализовали на рынках Российской Федерации. Те упреки, которые там ведут, что белорусское сухое молоко где-то там демпингует – мы показали нашим российским коллегам: от 300 до 500 долларов. Наше сухое молоко дороже чем то, что они завозили из других стран. Поэтому демпинга никакого нет, надо работать.

Подготовили дорожную карту, сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства России и Беларуси по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации.

Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»-7

Президент также обратил внимание на ситуацию в сфере лесного хозяйства и вопрос строительства моста в Житковичах.

Александр Лукашенко поручил построить новый мост в Житковичах

# Экономика # Беларусь-Россия # Михаил Русый # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Платформы бизнеса Беларуси». Что думают эксперты?
01 марта 2018 15:12

«Платформы бизнеса Беларуси». Что думают эксперты?

Национальную платформу бизнеса-2018 представят 1 марта в Минске
01 марта 2018 07:27

Национальную платформу бизнеса-2018 представят 1 марта в Минске

Кто должен подать налоговую декларацию до 1 марта включительно?
01 марта 2018 07:04

Кто должен подать налоговую декларацию до 1 марта включительно?