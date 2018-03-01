«Платформы бизнеса Беларуси». Что думают эксперты?
Новости Беларуси. «От возможности к реальности»: под таким девизом проходит XIX Ассамблея деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ключевая встреча Недели предпринимательства, где бизнес и власть ведут разговор без купюр – поднимают острые проблемы и намечают вектор дальнейшего развития. Форум состоит из трех основных блоков. Они посвящены вопросам регионального предпринимательства, развития цифровой экономики и международного сотрудничества. Сейчас эксперты работают над проектом Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018. Документ представили участникам форума.
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Мы подготовили проект Национальной платформы бизнеса Беларуси, который размещен на 50 веб-сайтах интернет, и все участники будут его еще дорабатывать. Еще две недели мы будем дорабатывать, чтобы именно этот документ лег в основу реализации двух директив.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Реализация директивы № 7 – это именно взаимная работа как бизнеса, так и власти. И власть со своей стороны должна оказать максимальное содействие на принципах добросовестности бизнеса, а бизнес не должен испытывать затруднений как в информационном плане, так и в плане реализации конкретных решений.
Кроме положений 7 и 8 декретов, проект «Платформы бизнеса Беларуси» содержит ряд других важных для бизнеса вопросов. Это упрощение налогообложения и честная конкуренция.