«Платформы бизнеса Беларуси». Что думают эксперты?

Новости Беларуси. «От возможности к реальности»: под таким девизом проходит XIX Ассамблея деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевая встреча Недели предпринимательства, где бизнес и власть ведут разговор без купюр – поднимают острые проблемы и намечают вектор дальнейшего развития. Форум состоит из трех основных блоков. Они посвящены вопросам регионального предпринимательства, развития цифровой экономики и международного сотрудничества. Сейчас эксперты работают над проектом Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018. Документ представили участникам форума.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Мы подготовили проект Национальной платформы бизнеса Беларуси, который размещен на 50 веб-сайтах интернет, и все участники будут его еще дорабатывать. Еще две недели мы будем дорабатывать, чтобы именно этот документ лег в основу реализации двух директив.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Реализация директивы № 7 – это именно взаимная работа как бизнеса, так и власти. И власть со своей стороны должна оказать максимальное содействие на принципах добросовестности бизнеса, а бизнес не должен испытывать затруднений как в информационном плане, так и в плане реализации конкретных решений.