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Руководители академий наук Чехии и Черногории похвалили уровень белорусской науки

11 июня 2012 12:40
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Новости Беларуси. Впервые в Минске руководители европейских академий наук обсуждают совместные проекты и делятся наработками. 12 июня ученые Беларуси и Евросоюза подпишут дорожную карту сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирослав Тума, вице-президент Академии наук Чешской Республики:
Я знаю, что уровень белорусской науки очень высок. Вы активно развиваетесь во всех сферах: от нанотехнологий до создания космических программ. Мы заинтересованы в совместном сотрудничестве, особенно в таких сферах, как информационные технологии, экология и медицина.

Момир Джурович, президент Академии наук и искусств Республики Черногория:
Я впечатлен темпами развития науки вашей страны. Мы здесь уже не первый раз и реализовали немало совместных проектов в области математических наук и биотехнологий. Наука очень важна для любой страны. И она должна работать на экономику.  Евросоюз  заинтересован в профессиональных специалистах и интересных научных проектах, в том числе и с Беларусью.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз

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