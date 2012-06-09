Эксперты считают, что белорусский рубль выдержит потрясения в России и ЕС

Новости Беларуси. Стоимость долларов в обменниках Москвы подобралась к отметке в 34 рубля. Курс российской валюты за последнюю неделю обновил минимум с 2009-ого года. На то, чтобы укрепить национальные деньги, Центробанк России только за пару дней был вынужден потратить 600 миллионов долларов. Главное, что направило курс рубля вниз – это падение цен на нефть. Черное золото на мировых рынках обесценивается шестую неделю подряд. Такого спада не было с 1988-ого года. Только за май нефть потеряла в цене почти 20 процентов. Однако, по мнению аналитиков, до критической для российского рубля отметки еще далеко. Снижение стоимости рубля, как считают эксперты, может пойти на пользу российским предприятиям. Ведь экспорт станет более выгодным. При этом, что важно, колебания рубля не вызвали паники на внутреннем рынке.

Конечно, отголоски валютной турбулентности в России затронули и Беларусь. Ведь курс белорусского рубля рассчитывается по специальной формуле, в которой учитывается и значение российской валюты. Отсюда – и пиковая отметка в 8 410 белорусских рублей за доллар в среду. К пятнице же курс доллара уже снизился на 160 рублей.

Евро находится в валютных корзинах и Беларуси, и России. Поэтому изменение курса европейских денег может так или иначе затронуть обе страны. Сейчас, если выражаться медицинским языком, Евросоюз подхватил «греческий синдром» и одновременно его лихорадит от вируса «испанки». На днях рейтинг долговых обязательств Испании снизился сразу на три ступени. А предстоящие 17 июня парламентские выборы в Греции грозят уменьшением зоны евро как минимум на одну страну. Тем не менее, специалисты указывают, что для защиты от внешних потрясений у Беларуси есть достаточный золотовалютный резерв. Запасы Нацбанка превышают 8 миллиардов долларов. Кроме того, в ближайшее время поступит третий транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭс – а это более четырехсот миллионов долларов, сообщили в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь.