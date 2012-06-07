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Лукашенко: Я вижу по своему огороду, что заготавливать корма нужно было начинать на две недели раньше

07 июня 2012 18:57
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Новости Беларуси. 7 июня Александр Лукашенко провел рабочую  встречу с вице-премьером Михаилом Русым. Президент отметил, что начало года для сельского хозяйства сложилось не идеально в плане погоды, но в целом неплохо.

Александр Лукашенко:
Для сельского хозяйства начало года неплохое. Тем не менее, заготовку кормов в связи с этими погодными условиями мы прозевать не должны были. Косовица трав должна была начаться чуть ли не на две недели раньше — я это вижу по своему огороду, где приходится косить.

Президент напомнил, что сельское хозяйство Беларуси должно к концу пятилетки выдать $7 млрд. экспорта. По словам Русого, в текущем году экспорт планируется в размере $4,7 млрд. Вице-премьер также доложил, что до 2015 года около 0,5 млн.га будет дополнительно введено в сельхозоборот за счет мелиорации.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Александр Лукашенко # Государственная политика # Михаил Русый

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