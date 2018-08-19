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Рубеж преодолён: белорусские аграрии собрали уже 5 млн тонн зерна

19 августа 2018 10:49
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии минувшей ночью преодолели планку в 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная кампания подходит к завершению. Остается обработать всего 7 % площадей.

Рубеж преодолён: белорусские аграрии собрали уже 5 млн тонн зерна-1

Самый богатый урожай у Минской области – в закромах 1 миллион 284 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. Аграрии Могилевской области собрали 711 тысяч тонн зерна. Далее идет Витебская область. Гомельский регион на последнем месте: намолот области составляет 564 тысячи тонн.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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