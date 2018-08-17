В Беларуси начали продавать бруснику. Почём фрукты и овощи на рынке?

Новости Беларуси. На продовольственных рынках на этой неделе появилась брусника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сезон сбора только начинается, поэтому стоит она пока не меньше 6,5 рублей за килограмм.

Продавцы утверждают, что ягоды в 2018 году мало, и дешевле не будет. На остальные сезонные белорусские овощи ягоды и фрукты цены активно снижаются. Яблоки – уже от 50 копеек, сливы – от 1 рубля, примерно столько же стоят помидоры.

Очень много винограда: купить можно даже по 2 рубля 50 копеек. Из грибов на рынке по-прежнему, в основном, лисички. Говорят, в лесах сухо, а некоторые даже закрывают для посещения из-за высокой опасности пожаров.