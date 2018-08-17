В Беларуси начали продавать бруснику. Почём фрукты и овощи на рынке?

Новости Беларуси. На продовольственных рынках на этой неделе появилась брусника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сезон сбора только начинается, поэтому стоит она пока не меньше 6,5 рублей за килограмм.
Новости Беларуси. На продовольственных рынках на этой неделе появилась брусника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сезон сбора только начинается, поэтому стоит она пока не меньше 6,5 рублей за килограмм.
Продавцы утверждают, что ягоды в 2018 году мало, и дешевле не будет. На остальные сезонные белорусские овощи ягоды и фрукты цены активно снижаются. Яблоки – уже от 50 копеек, сливы – от 1 рубля, примерно столько же стоят помидоры.
Очень много винограда: купить можно даже по 2 рубля 50 копеек. Из грибов на рынке по-прежнему, в основном, лисички. Говорят, в лесах сухо, а некоторые даже закрывают для посещения из-за высокой опасности пожаров.