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В Беларуси начали продавать бруснику. Почём фрукты и овощи на рынке?

17 августа 2018 17:36
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Новости Беларуси. На продовольственных рынках на этой неделе появилась брусника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сезон сбора только начинается, поэтому стоит она пока не меньше 6,5 рублей за килограмм.

В Беларуси начали продавать бруснику. Почём фрукты и овощи на рынке?-1

Продавцы утверждают, что ягоды в 2018 году мало, и дешевле не будет. На остальные сезонные белорусские овощи ягоды и фрукты цены активно снижаются. Яблоки – уже от 50 копеек, сливы – от 1 рубля, примерно столько же стоят помидоры.

Очень много винограда: купить можно даже по 2 рубля 50 копеек. Из грибов на рынке по-прежнему, в основном, лисички. Говорят, в лесах сухо, а некоторые даже закрывают для посещения из-за высокой опасности пожаров.

В Беларуси начали продавать бруснику. Почём фрукты и овощи на рынке?-4

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Фотофакт

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