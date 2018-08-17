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Новости экономики за 17.08.2018

17 августа 2018 17:37
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Новости Беларуси. В Беларуси растет число тех, кто не превышает льготные нормативы расхода электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.08.2018-1

По итогам первого полугодия 82,5 % абонентов вписывались в субсидируемые тарифы. В основном, это жильцы домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и установлены электроплиты.

Кстати, для некоторых граждан могут увеличить субсидируемые объемы. В Министерство энергетики внесено предложение поднять до 250 киловатт норматив для тех, кто по причине отсутствия горячего водоснабжения вынужден использовать бойлеры с электроподогревом. Есть информация, что в ближайшее время по данному вопросу будет принято положительное решение.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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