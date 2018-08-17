Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе

Новости Беларуси. Славянская свинина на скандинавский толк. В Толочинском районе открыли агропромышленное предприятие, где будут выращивать свиней по датской системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо технологических новаций и выпуска продукции высшей категории, появление здесь современного свинокомплекса – это еще и новые рабочие места для местных жителей, а также дополнительный толчок для развития отрасли в регионе в целом.

Как театр начинается с вешалки, так животноводство – с кормовой базы: бобы, овес, пшеница, тритикале. Более3,5 тысяч гектаров было засеяно в новом хозяйстве Толочинского района. Заготавливают корма на современных комбайнах. Их здесь четыре.

Сергей Громыко, механизатор агропромышленного предприятия:

Условия труда хорошие. Техника вся импортная: трактора, комбайны. Зарплата тоже достойная: от 800 рублей до 1500 рублей.

С появлением нового агропромышленного предприятия в Толочинском районе создали почти 40 новых рабочих мест. Люди трудятся в поле, на зерносушилке, комбикормовом завод и, конечно, на свиноводческом комплексе. А здесь санитарный контроль такой, что ни одна белка не проскочит.

Николай Говорко, директор по развитию белорусско-датского предприятия:

Чистопородные племенные животные, завозятся из Дании. И на ферме-репродукторе получают воспроизводство. Они работают. И только раз в год около 100 животных новых прибывает.

Полностью строительство предприятия завершили только сейчас. Но основное производство работает почти год. За это время на новом комплексе произвели почти десятую часть от всей свинины по Витебской области. Проектная мощность – 6 тысяч тонн мяса в год.

Анастасия Бут, СТВ:

С новой фермы практически ежедневно выезжает один трейлер. Всего – шесть машин в неделю. В каждой – почти 200 голов свиней. И все как на подбор – 105-110 килограммов. Белорусско-датское предприятие занялось выращиванием свиней по уникальной технологии сначала в Брестской области. После аналогичный комплекс появился в Гродненской. Ведется строительство в Могилевской области. На севере страны подобных объектов не возводили более 30 лет. Стоимость инвестпроекта – 62 миллиона рублей.