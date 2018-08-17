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Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе

17 августа 2018 17:52
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Новости Беларуси. Славянская свинина на скандинавский толк. В Толочинском районе открыли агропромышленное предприятие, где будут выращивать свиней по датской системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо технологических новаций и выпуска продукции высшей категории, появление здесь современного свинокомплекса – это еще и новые рабочие места для местных жителей, а также дополнительный толчок для развития отрасли в регионе в целом.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-1

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-3

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-5

Как театр начинается с вешалки, так животноводство – с кормовой базы: бобы, овес, пшеница, тритикале. Более3,5 тысяч гектаров было засеяно в новом хозяйстве Толочинского района. Заготавливают корма на современных комбайнах. Их здесь четыре.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-8

Сергей Громыко, механизатор агропромышленного предприятия:
Условия труда хорошие. Техника вся импортная: трактора, комбайны. Зарплата тоже достойная: от 800 рублей до 1500 рублей.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-11

С появлением нового агропромышленного предприятия в Толочинском районе создали почти 40 новых рабочих мест. Люди трудятся в поле, на зерносушилке, комбикормовом завод и, конечно, на свиноводческом комплексе. 

А здесь санитарный контроль такой, что ни одна белка не проскочит.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-14

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-16

Николай Говорко, директор по развитию белорусско-датского предприятия:
Чистопородные племенные животные, завозятся из Дании. И на ферме-репродукторе получают воспроизводство. Они работают. И только раз в год около 100 животных новых прибывает. 

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-19

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-21

Полностью строительство предприятия завершили только сейчас. Но основное производство работает почти год. За это время на новом комплексе произвели почти десятую часть от всей свинины по Витебской области. Проектная мощность – 6 тысяч тонн мяса в год.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-24

Анастасия Бут, СТВ:
С новой фермы практически ежедневно выезжает один трейлер. Всего – шесть машин в неделю. В каждой – почти 200 голов свиней. И все как на подбор – 105-110 килограммов.

Белорусско-датское предприятие занялось выращиванием свиней по уникальной технологии сначала в  Брестской области. После аналогичный комплекс появился в Гродненской. Ведется строительство в Могилевской области. На севере страны подобных объектов не возводили более 30 лет. Стоимость инвестпроекта  – 62 миллиона рублей.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-27

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Мы хотим построить несколько свинопродукторов, переформатировать наше производство существующее и перепрофилировать его в откорм. Тем самым мы решим ряд ветеринарных проблем, тем самым, когда мы перепрофилируем существующие площади свиноводческие, мы получим в два раза больше свинины.

К слову, глава государства неоднократно обращал внимание на  то, что Витебская область должна стать лидером в животноводстве, поскольку из-за климата и географических факторов северу страны трудно соревноваться в растениеводстве с южанами. На грамотную «перезагрузку» сельского хозяйства у региона всего несколько лет.

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-30

Свиней завозят из Дании. Секреты производства элитного мяса раскрывают в Толочинском районе-32

# Беларусь-Дания # Экономика # Николай Говорко # Фотофакт

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