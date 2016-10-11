Россия сняла ограничения по поставке нефти в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь считает достигнутые с Россией договоренности по газу и нефти компромиссом в интересах двух стран.

11 октября в Минэнерго озвучили новую формулу расчётов цены на газ для Беларуси.

Здесь также подтвердили, что в ближайшие 10 дней будут компенсированы недоплаченные ранее деньги за полученное голубое топливо. Россия, в свою очередь, вводит механизм межбюджетной компенсации на время создания общего электро-энергетического рынка.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Это решение, которое позволяет нам на комплексной основе решить все проблемы, которые у нас имелись в нефтегазовой сфере. Этот протокол позволяет нам обеспечить к 1 июля 2019 года общего электроэнергетического рынка, а к 1 января 2025 года – общий рынок газа.

Что касается нефти: отменено постановление о повышении тарифов по её прокачке по территории Беларуси.

Россия сняла все ограничения по поставке нефти в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.