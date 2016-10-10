Новости экономики за 10.10.2016

Новости Беларуси. 10 октября начали теплеть батареи в жилых домах. В какую сумму обойдется белорусам предстоящий отопительный сезон, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ТЕПЛЫЕ ТАРИФЫ

Тарифы на теплоснабжение едины для всей страны: 13 рублей 34 копейки за одну Гкал – льготный и 85 рублей 47 копеек – полное возмещение затрат.

Белорусы оплачивают 15% от реальной стоимости услуг по подаче тепла в дома.

100% компенсируют владельцы квартир, где никто не прописан, где коммунальные услуги потребляются при строительстве дома, а также все абоненты-юрлица.

Если в доме есть газовый котел, то самый низкий льготный тариф предусмотрен для владельцев счетчиков – 7 копеек за 1 кубометр газа. Без прибора учета придется платить по метражу жилья: от 32 копеек в льготном варианте до 3 рублей при полной оплате.

НЕКИСЛЫЙ УРОЖАЙ

500 тонн клюквы соберут в этом году в самом крупном хозяйстве страны. Речь идет о 82 гектарах площадей. Собранная ягода делится на два класса в зависимости от того, каким методом ее убирали: мокрым или сухим.

В прошлом году в хозяйстве собрали рекордное количество клюквы за всю историю плантации – 665 тонн. На сегодня убрана треть от запланированного.

СИГНАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Долгосрочный белорусский кредитный рейтинг остается стабильным. Данная оценка со стороны ведущего международного агентства должна вселить оптимизм в потенциальных кредиторов Беларуси. Рейтинги показывают, насколько страна способна обслуживать кредит.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Стабильный прогноз по рейтингу в это непростое для белорусской экономики время означает, что способность Беларуси обслуживать свои долги, свои кредиты не уменьшается, она стабильна. Значит, в будущем кредиты, которые может привлечь Беларусь, будут обходиться нам достаточно дешево.

Рубль укрепился относительно доллара и российской валюты, но уступил евро. Последний вырос на 1 копейку. Курс на завтра – 2,14. Доллар снизился незначительно: 1 рубль 91 копейка – курс на завтра. Российская валюта в минусе на пару пунктов. 3 рубля 7 копеек белорусских стоят 100 российских.