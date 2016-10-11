Новости экономики за 11.10.2016

Новости Беларуси. Инфляция по итогами минувшего месяца составила меньше 1%. Некоторые товары и услуги в цене прибавили, но что-то и подешевело, как, например, овощи и сухофрукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВОПРОС В ЦЕНЕ
Сентябрьская инфляция – наименьшая для этого месяца за последние 7 лет.
В сторону снижения переписали ценники в магазинах на плодоовощную продукцию. Подешевели велосипеды и некоторая бытовая техника. Максимально упали в цене услуги дошкольных учреждений. Почти на 9% – санаторно-оздоровительные и железнодорожного транспорта международного сообщения.
Прибавили в цене огурцы и помидоры.
Платить за среднее образование пришлось на 12% больше.
Из-за роста тарифов на водоснабжение подорожали услуги бань.
ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ
Низкая инфляция в сентябре позволила проиндексировать минимальную зарплату на 5,4%.
В итоге ее размер составит 239 рублей 48 копеек.
Проиндексируют также пособия по безработице и стипендии тем, кого направили на курсы переподготовки или повышения квалификации. Напоминаем, что
индексируют не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 175,5 рубля или 100% бюджета прожиточного минимума.
ЖДИТЕ ДО УТРА
Ночью 11 октября будет сложно купить билеты на поезда Белорусской железной дороги через интернет.
Плановые технологические работы в системе продажи проездных документов ограничат возможность оплаты заказов через платежную систему «Расчет» (ЕРИП). Придется подождать до утра.
ДЕНЬГИ ЗА ДЕНЬГИ
Есть повод заглянуть в свой кошелек и обратить внимание на серию новых банкнот.
Бумажные деньги серии XX можно выгодно продать с аукциона.
Эти банкноты выпускаются тиражом меньше стандартного в десятки раз. Найти такие купюры сложно, а значит, растет их цена.
Продать деньги можно от 4 до 75 долларов за купюру.
Серию с двумя иксами выпускают для покрытия брака и называют «банкнотами замещения». Правда, купюра должна быть в идеальном состоянии.
Цена нефти марки Brent обновила максимум года, превысив отметку 53 доллара за баррель.
Котировки нефти растут на фоне новости о том, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК по ограничению добычи нефти.
Белорусский рубль укрепился к корзине валют.
Курс доллара снизился до 1 рубля 91 копейки, курс евро упал на 0,5% до 2 рублей 12 копеек. За 100 российских дают 3 рубля 7 копеек белорусских.