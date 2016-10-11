Новости экономики за 11.10.2016

Новости Беларуси. Инфляция по итогами минувшего месяца составила меньше 1%. Некоторые товары и услуги в цене прибавили, но что-то и подешевело, как, например, овощи и сухофрукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОПРОС В ЦЕНЕ

Сентябрьская инфляция – наименьшая для этого месяца за последние 7 лет.

В сторону снижения переписали ценники в магазинах на плодоовощную продукцию. Подешевели велосипеды и некоторая бытовая техника. Максимально упали в цене услуги дошкольных учреждений. Почти на 9% – санаторно-оздоровительные и железнодорожного транспорта международного сообщения.

Прибавили в цене огурцы и помидоры.

Платить за среднее образование пришлось на 12% больше.

Из-за роста тарифов на водоснабжение подорожали услуги бань.

ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ

Низкая инфляция в сентябре позволила проиндексировать минимальную зарплату на 5,4%.

В итоге ее размер составит 239 рублей 48 копеек.

Проиндексируют также пособия по безработице и стипендии тем, кого направили на курсы переподготовки или повышения квалификации. Напоминаем, что

индексируют не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 175,5 рубля или 100% бюджета прожиточного минимума.

ЖДИТЕ ДО УТРА

Ночью 11 октября будет сложно купить билеты на поезда Белорусской железной дороги через интернет.

Плановые технологические работы в системе продажи проездных документов ограничат возможность оплаты заказов через платежную систему «Расчет» (ЕРИП). Придется подождать до утра.

ДЕНЬГИ ЗА ДЕНЬГИ

Есть повод заглянуть в свой кошелек и обратить внимание на серию новых банкнот.

Бумажные деньги серии XX можно выгодно продать с аукциона.

Эти банкноты выпускаются тиражом меньше стандартного в десятки раз. Найти такие купюры сложно, а значит, растет их цена.

Продать деньги можно от 4 до 75 долларов за купюру.

Серию с двумя иксами выпускают для покрытия брака и называют «банкнотами замещения». Правда, купюра должна быть в идеальном состоянии.

Цена нефти марки Brent обновила максимум года, превысив отметку 53 доллара за баррель.

Котировки нефти растут на фоне новости о том, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК по ограничению добычи нефти.

Белорусский рубль укрепился к корзине валют.