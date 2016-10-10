Беларусь и Россия договорились об урегулировании нефтегазового вопроса: Президент принял с докладом вице-премьера Владимира Семашко

Новости Беларуси. Беларусь и Россия нашли компромисс в нефтегазовом споре. Сторонам удалось договориться о взаимовыгодном формате поставок и транзита нефти, а также о новом механизме расчета цены на газ. О достигнутых решениях, которые накануне в Москве закрепили документально вице-премьеры двух стран, 10 октября доложили Президенту Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Переговоры принесли результат, а именно компромиссные решения, которые Беларусь оценивает как соответствующие интересам обеих сторон. Анонсированное разрешение нефтегазового спора несколько раз откладывалось, и, наконец, в конце прошлой недели оправдало обоюдные ожидания. 10 октября о ходе переговорного процесса доложили Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа. И проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты. Я специально пригласил специалистов, чтобы еще раз убедиться и разобраться в сути, нюансах документа, который мы согласовали. И, самое главное, вчерашними договоренностями мы исключаем подобные конфликты в будущем с Российской Федерацией? Потому что это не просто экономически нецелесообразно (мы теряем определенные средства), но это даже как-то неприлично – иметь нам с Россией такие отношения.



Итак,

самые острые вопросы сняты. Ключевой: цена на газ. Согласована.

Участники переговоров предупреждают сразу: схема, в результате которой Беларусь получит свою выгоду, – сложная. И рассчитана аж до 2025 года.

Александр Лукашенко:

Еще раз хочу подчеркнуть: мы ничего лишнего не требуем. От Российской Федерации требовать не надо. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в союзе Беларуси и России. Наши субъекты, наши люди были равными с россиянами, согласно букве и духу договора о союзном строительстве. Вот единственное, чего мы требуем. Это будет главным вопросом в дальнейших моих переговорах с президентом Путиным. Я не буду затрагивать никаких бухгалтерских расчетов. Главное будет это, потому что, как вы мне предлагаете, долгосрочный эффект до 2019 года, но это пройдет немало времени, и субъекты хозяйствования все равно будут находиться в неравных условиях. Так, Владимир Ильич? Поэтому мне хотелось бы впредь, не сегодня даже, знать, выдержим мы это или нет. Еще раз подчеркиваю: нам надо с Россией договориться о равных условиях. Где-то мы по каким-то вопросам должны подвинуться и подвинемся, интерес у России к Беларуси огромный. Где-то – они. Но если мы видим свою перспективу в едином целом, нам на это надо идти, на этом настаивать.

На 2016 год механизм формирования стоимости газа для Беларуси на уровне коммерческих организаций сохранится. За ранее поставленное голубое топливо Беларусь рассчитается. Наша сторона подтвердила готовность перечислить зарезервированные с начала года средства на счета поставщиков. Озвучена дата – в текущем месяце. Однако белорусское правительство по поручению Президента планирует попросить о рассрочке до конца нынешнего года.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На основании тех соглашений могли иметь возможность и более 50 долларов с каждой тысячи кубометров оставлять у себя. Поскольку Россия пошла на другие определенные уступки и по-другому закрывает нам эту тему, и даже более того, мы говорим, что вернем эту накопленную сумму. Я ее даже не называю долгом. Юридически мы всегда будем абсолютно правы. И далее самое главное. Мы наметили траекторию снижения цены во все последующие годы.

Российская сторона в свою очередь согласовала механизм межбюджетной компенсации.

Средства будут использованы, прежде всего, для снижения цены на газ для белорусских потребителей. Сегодня же премьер-министр Андрей Кобяков провел телефонные переговоры со своим коллегой, главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Согласованный проект протокола был подтвержден.

Олег Ильин, экономический аналитик:

Межбюджетная компенсация предполагает субсидию. На мой взгляд, это очень позитивная мера, потому что она позволит в рамках единого рынка между Россией и Беларусью сформировать общий конкурентный рынок, то есть условия функционирования белорусских предприятий и работа на российском рынке будут такие же, как для российских предприятий.

Межбюджетная компенсация средств поспособствует постепенному сближению цены на голубое топливо для белорусских и российских потребителей. К середине 2019 года равные условия должны быть для производителей энергии двух стран, а к 1 января 2025 года – для всех остальных потребителей газа. Именно к этому времени в ЕАЭС должен быть создан единый рынок углеводородного сырья.

Кирилл Коктыш, кандидат политических наук (Россия):

Это вполне нормально компромиссное решение, которое позволяет всем сохранить свое политическое лицо.

Россия не делает уступки, чтобы не провоцировать требования снижения цены газа со стороны остальных потребителей. А с другой стороны. Учитывая союзные отношения, готова эту разницу цены по сути компенсировать, потому что межбюджетная компенсация означает, что Россия будет дотировать эти поставки. Так что договоренность можно считать достигнутой. Это вполне эффективно.

По итогам состоявшихся 7 октября в Москве переговоров найден компромисс и в нефтяном споре. Поставки Россия возобновляет в полном объеме. В третьем квартале они были заблокированы на половину, то есть вместо 6 миллионов тонн Беларусь получала 3. Теперь

до 20 октября поставка нефти возобновится под полную загрузку наших НПЗ. Беларусь в свою очередь отказалась от намерения повысить тарифы на транзит нефти.

Они останутся теми же, что действовали до 1 октября.

Петр Петровский, политолог:

Данное решение имеет компромиссный вариант, фактически мы вышли на нулевую отметку, когда белорусская сторона отказывается от претензий по отношению к транзиту газа и нефти, а российская сторона отказывается от претензий по снижению поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Каждой стороне пришлось пойти на уступки. Однако спор, который тяготил партнеров с начала года, похоже, близок к финалу.