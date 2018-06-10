Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

Новости Беларуси. Какую продукцию «Беллегпром» может предложить родителям школьников? Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал о товарах белорусских брендов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Николай Васильевич, вчера отгремели выпускные вечера. Я читала в прессе, что наряды белорусского производства не так просто было найти.

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:

Наряды белорусского производства можно найти. Я вчера как раз был на показе Людмилы Лабковой. Хочу сказать, что очень приличные наряды. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Удовлетворить всех молодых людей, которые хотят быть абсолютно оригинальными и хотят выглядеть так, как им хотелось бы, потому что у них знаменательный день, нет возможности. По всей вероятности, надо идти в бутики. Надо не забывать, что легкая промышленность ориентирована на производство для массового потребителя.

Юлия Огнева:

Выпускные выпускными, скоро новый учебный год. Вопрос, который волнует всех родителей – это школьная форма. Какова позиция концерна в этом вопросе? Николай Ефимчик:

Позиция остается такой, какой была. Мы на протяжении нескольких последних лет порядка миллиона изделий даем школьной формы. В принципе, они все реализуются. По нашему предложению целый ряд производств уже работают над формой конкретных школ. Мы готовы дальше продолжать эту работу, что, собственно, и делаем. Форма в школе должна быть. Конечно, есть родители, которым это не очень нравится.