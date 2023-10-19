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Предприятия Беларуси представят свою продукцию на крупнейшей ближневосточной выставке в Абу-Даби

19 октября 2023 17:31
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Предприятия Беларуси представят свою лучшую продукцию на крупнейшей ближневосточной продовольственной выставке в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Беларуси представят свою продукцию на крупнейшей ближневосточной выставке в Абу-Даби-1

По значимости в регионе форум занимает второе место после Gulfood и собирает все крупные продовольственные бренды и байеров со всего мира. Для наших производителей это дополнительная возможность показать современные технологии пищевой промышленности, а также заключить договоры с новыми поставщиками и покупателями. 

В 2023 году ожидается участие более 1 200 компаний, в том числе из Беларуси, России и Китая. Объединенные Арабские Эмираты как главный торговый партнер Беларуси в Персидском заливе импортирует до 95 % продовольствия.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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