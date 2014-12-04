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МИД Беларуси: Вопросы поставок белорусского продовольствия в Россию обсудят на уровне ТС и, при необходимости, СНГ

04 декабря 2014 11:34
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Новости Беларуси. Вопросы поставок белорусского продовольствия в Россию, а также транзита товаров в третьи страны необходимо максимально оперативно вернуть в спокойное и правовое русло. Такое мнение 4 декабря высказали в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Министерство иностранных дел и белорусское Посольство в Москве оказывают все необходимое содействие нашим отраслевым ведомствам для скорейшего решения проблемных вопросов. Уже намечен ряд мероприятий по урегулированию ситуации.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Готовим рассмотрение этих вопросов группой высокого уровня Совета министров Союзного государства 9 декабря, а также на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 10 декабря. При необходимости, готовы вынести их также на рассмотрение Экономического совета СНГ, заседание которого состоится 12 числа. Уверены, что у белорусской стороны достаточно и фактов, и правовых аргументов, чтобы сделать это.

# Экономика # Беларусь-Россия # Дмитрий Мирончик

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