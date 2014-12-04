В Беларуси усилен таможенный контроль на российском направлении

Новости Беларуси. Под пристальным вниманием большегрузы с транзитным товаром, предназначенным для третьих стран: Казахстана, Узбекистана, Монголии.

Ранее российские власти приняли решение о запрете подобного транзита через свою территорию, объясняя это защитой собственного рынка от санкционных товаров.

Перевозчиков на российской границе разворачивают назад в Беларусь, но на территории нашей страны при повторном въезде эти грузы так же оказываются вне закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:

По большей части, это большегрузные машины, загруженные товаром, предназначенным в страны, допустим, России или Казахстана. Сегодня был случай. Машина шла транзитом через территорию Российской Федерации в Казахстан, но в России данный автомобиль остановили и не пропустили - вернули на обратный адрес. Автомобиль прибыл в нашу республику, но по документам не было никаких оснований для пребывания товара на территории Республики Беларусь. Поэтому мы вынуждены были этот автомобиль развернуть в обратную сторону - в пункт назначения товара.

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Границы там, где их быть не должно. На Белорусско-российском рубеже фитосанитарный контроль, Роспотребнадзор, транспортная инспекция, сотрудники таможни. Откуда такие излишества на внутренних трассах Таможенного союза — задают себе вопрос рядовые перевозчики.

Александр Добриян, СТВ:

Трасса М-10 один из основных транспортных коридоров, по которым поставляется необходимый импорт в Россию с территории Республики Беларусь. За последние несколько недель трасса изменилась: чисто визуально стало меньше рефрижераторов, а это значит, объём перевозимых здесь продуктов питания сократился. А вот проверок стало больше. Водители большегрузов говорят, что в среднем приходится одна проверка на 100 километров пути.

Европейские овощи и фрукты, а теперь ещё и белорусское мясо и молоко. Впечатление такое, что в России нашли альтернативный пище источник питания.

Дмитрий Лутович, перевозчик:

В Россию все завозили, там своего ничего не было.

Бдительные службы на российских дорогах призваны не впустить в Федерацию несанкционные товары. Разворачивают даже то, что предназначалось не для российского рынка. Грузовики, следующие в Казахстан, Узбекистан или Монголию, возвращают назад в Беларусь. Но на территории нашей страны при повторном въезде эти грузы также оказываются вне закона.

По сути, «недружественные» действия «дружественной» России это двойной удар по белорусской экономике: к запрету на ввоз продуктов добавился ещё и ущерб от сокращения транзита через нашу страну. Но, несмотря ни на какие запреты, в российском приграничье белорусские товары пока ещё занимают свою традиционную нишу. Качественных и недорогих.

Покупатели:

— Качественные, потому и выбираем.

— Прекрасные продукты.

Те немногие предприниматели, которые вопреки всему продолжают снабжать россиян качественными белорусскими продуктами, считают, что никаких санкций не нужно: бизнес убивает дешевый российский рубль.

Удивительно, но факт. На российских прилавках свежие продукты от попавших под запрет Роспотребнадзора белорусских производителей. Как они попали в страну, владельцы магазинов на камеру объяснять не спешат, намекают лишь, что бизнес есть бизнес и политические игры здесь поддерживать некогда