Минсельхозпрод: Россия просила запретить транзит через нашу страну - Беларусь нарушать законы не будет

Новости Беларуси. 4 декабря Минск принимает Международный молочный форум. Он собрал около 100 участников из Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговорная площадка объединила чиновников, ученых, производителей и бизнесменов. Причем впервые в форуме принимают участие представители Российского союза предприятий молочной отрасли.

Эксперты обсуждают вопросы качества, а в кулуарах озвучили мнения по поводу ограничения транзита европейских товаров через Беларусь. Причем именно той продукции, которая не попала под эмбарго России.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Российская Федерация прислала нам письмо с просьбой запретить транзит через нашу страну. Конечно, это нарушение всех существующих законов как Таможенного союза, так и новообразованного ЕЭПа. Поэтому этот вопрос мы не собираемся выполнять. Все наши коллеги об этом проинформированы. Беларусь нарушать законы не будет. Как может ведомство ветеринарное запретить транзит через суверенное государство? Это не Правительство. Российское Правительство, заметьте, ничего нам не пишет, ничего не говорит запретить. Это просто ветеринарный контроль, ветеринарное ведомство. У них и полномочий таких нет.

Зарубежные гости форума получат возможность еще раз ознакомиться и с работой самих предприятий. Многие европейские производители уже давно знают о возможностях отрасли и видят в белорусской переработке серьезного конкурента.

Мингдаугас Визгаитис, руководитель компании-производителя молочной продукции (Литва):

Приятно удивило, что у вас довольно высокий уровень молочной промышленности. Видны большие инвестиции, которые были сделаны в правильном направлении.

Яцек Роман, коммерческий директор компании-производителя оборудования для предприятий молочной отрасли (Польша):

Мы работаем на белорусском рынке уже 15 лет. Сегодня уровень техники, гигиены и рыночной позиции белорусских заводов очень высокий.

Эксперты из России также надеются на скорейшее разрешение конфликта и возобновление поставок белорусской молочной продукции в полном объеме. При этом отмечают традиционно высокое качество работы белорусских предприятий.

Евгений Купляускас, заместитель исполнительного директора российского Союза предприятий молочной отрасли:

В целом качество белорусской продукции мы оцениваем высоко. Я вам больше скажу, что ваша продукция очень нравится россиянам. В конечном итоге все равно нам хотелось бы, чтобы наш ближайший партнер имел бы возможность поставлять нам свою качественную продукцию.