В Клецком районе успешно функционирует единственное в Беларуси предприятие по сборке тракторов из машкомплектов

Новости Беларуси. Десятки предприятий в столичном регионе обеспечивают техническую мощь страны. Визитная карточка Минской области - БелАЗ - обеспечивает на треть мировую потребность в большегрузных самосвалах.

Машиностроительная отрасль активно привлекает инвестиции. В регионе создаются новые производства с частным капиталом.

Значительную прибавку в местный бюджет Клецкому району приносит частное предприятие. Только здесь в нашей стране проводят модернизацию известных еще с советских времен тракторов «Кировец».

Предприятие в Клецком районе является дилерским и сервисным центром ЗАО «Петербургский тракторный завод» и единственным в Беларуси по сборке тракторов из машкомплектов.

Воплотил идею Вячеслав Жданко. Вместе с женой Алёной бизнес начали с продажи запчастей. После решили вложить деньги в производство. Предприниматель выкупил пустующие помещения и наполнил их современным оборудованием. Теперь здесь две производственные площадки, более полусотни людей нашли стабильную работу, а в бюджет малого города - дополнительные налоги.