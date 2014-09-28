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В Клецком районе успешно функционирует единственное в Беларуси предприятие по сборке тракторов из машкомплектов

28 сентября 2014 15:03
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Новости Беларуси. Десятки предприятий в столичном регионе обеспечивают техническую мощь страны. Визитная карточка Минской области - БелАЗ - обеспечивает на треть мировую потребность в большегрузных самосвалах.

Машиностроительная отрасль активно привлекает инвестиции. В регионе создаются новые производства с частным капиталом.

Значительную прибавку в местный бюджет Клецкому району приносит частное предприятие. Только здесь в нашей стране проводят модернизацию известных еще с советских времен тракторов «Кировец».

Предприятие в Клецком районе является дилерским и сервисным центром ЗАО «Петербургский тракторный завод» и единственным в Беларуси по сборке тракторов из машкомплектов.

Воплотил идею Вячеслав Жданко. Вместе с женой Алёной бизнес начали с продажи запчастей. После решили вложить деньги в производство. Предприниматель выкупил пустующие помещения и наполнил их современным оборудованием. Теперь здесь две производственные площадки, более полусотни людей нашли стабильную работу, а в бюджет малого города - дополнительные налоги.

Вячеслав Жданко, директор частного предприятия, в программе «Центральный регион» на СТВ рассказал о том, как начать свое дело и добиться в нем успеха! 

# Экономика # Предприятия Беларуси # Вячеслав Жданко

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