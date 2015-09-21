Российский фермер променял Мурманскую область на Кричевский район и планирует вести свое дело

Новости Беларуси. Материал о, так сказать, локальном сотрудничестве Беларуси и России. Фермер из Мурманска переехал в Кричевский район, где планирует вести свое дело. Это стало намного проще благодаря программе развития юго-востока Могилевской области.

Олег Жихарев, фермер:

По плану, у нас здесь будет дом, сзади – пруд, за домом будет сразу идти, с этой стороны будет скотина, хозпостройки, животноводство, овощеводство. То есть вышел из дома – все это видно, доступно.

Некогда житель России о своих планах на жизнь в Беларуси рассказывает с удовольствием. В Синеокую из Мурманской области Олег Жихарев переехал вместе с супругой и младшей дочерью пару месяцев назад. Признается, к выбору места для развития собственного фермерского хозяйства подошли практично.

Олег Жихарев, фермер:

Легко здесь дышится, такие просторы. Мне здесь нравится. Конечно, наши друзья видят те результаты, которых мы уже достигли, хотят уже приехать к нам в гости и даже в перспективе присоединиться к нашему проекту.

Сейчас Жихаревы оформляют на себя участок земли в деревне Кашаны Кричевского района. Кроме выращивания овощей и зерновых новоиспеченные фермеры планируют разводить коз, овец и крупнорогатый скот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жихарева, фермер:

Я два года изучал и экономическую сторону вашего государства, и законодательную часть, поэтому меня привлекла именно Беларусь. В отличие от России, здесь, конечно, хорошие возможности, со стороны государства идет большая поддержка. Большое развитие, ставка на малые фермерские, крестьянские хозяйства.

Жихаревы – одни из первых бизнесменов, которые почувствовали на деле преимущества Указа Президента Беларуси № 235 о социально-экономическом развитии юго-востока Могилевской области.

Для решения социальных и экологических проблем в Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах Указ предусматривает предоставление некоторых преференций. Например, льгот по обязательным страховым взносам и по уплате подоходного налога с физических лиц по ставке в 10%, а также льготных кредитов на строительство и покупку жилья на срок до 20 лет под 1% годовых.

Дмитрий Бочков, заместитель председателя Кричевского райисполкома:

Указ Президента Республики Беларусь № 235 дал существенный импульс и предпринимателям, и тем людям, которые организовывают на нашей территории предприятия, сигнал о том, что на этой территории действительно перспективно развивать свое дело. Люди, которые приехали в район, фактически хотят жить тут, хотят развиваться в районе и как фермерское хозяйство, и как объект эгроэкотурзима.

В перспективе Жихаревы планируют заняться еще и агроэкотуризмом. Уже присмотрели место под озерцо. Новоиспеченные фермеры не исключают, что уже в скором будущем у них появятся соседи. Ведь на такой благоприятный климат для ведения бизнеса в Беларуси не клюнет разве что только ленивый.