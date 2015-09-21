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В Минск с визитом прибыла делегация из Ульяновской области с губернатором Сергеем Морозовым

21 сентября 2015 08:09
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Беларусь и Россия продолжают развивать региональное сотрудничество. Едва успел завершится форум в Сочи, как в Минск с визитом прибыла очередная   делегация. На этот раз уже из Ульяновской области. Возглавляет ее губернатор Сергей Морозов.

Стороны планируют обсудить совместную работу в самых разных сферах— от машиностроения и производственной кооперация до строительства и сельского хозяйства.

В центре внимания также поставки пассажирской, грузовой и сельскохозяйственной техники, автокомпонентов,  станочного оборудования.

Кроме того, гости посетят управляющие компании холдингов "Белкоммунмаш" и "Автокомпоненты", белорусско-российское предприятие "Изотопные технологии" и Парк высоких технологий. А завтра деловые круги двух стран проведут переговоры уже в рамках совместного бизнес-форума.

# Экономика # Беларусь-Россия # Сергей Морозов

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