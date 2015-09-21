Прямые контакты с российскими предприятиями - основа торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. Это отметил Президент Александр Лукашенко во время общения с губернатором Ульяновской области. Эта встреча - продолжение недавнего разговора, который был начат на высоком уровне в Сочи.

Александр Лукашенко:

В Сочи состоялся не просто разговор, там было продемонстрировано наше единство, желание развивать сотрудничество.

Форум продемонстрировал, что торговля, экономика должны быть главным в наших отношениях.

Сергей Морозов:

10 лет назад я впервые с вами увиделся, тогда я только начинал работать губернатором. И вы мне посвятили целый час. Вы рассказывали, что бы вы посоветовали сделать мне. На то время Ульяновская область находилась далеко не в самом лучшем состоянии. Я могу доложить вам, что за 10 лет почти в 10 раз увеличился товарооборот между Ульяновской областью и областями вашей замечательной страны.

Ульяновская область - признанный лидер России в автомобиле и авиастроении, расширении частного бизнеса и привлечении крупных инвесторов. Тем не менее, с начала года товарооборот с этим регионом снизился почти на 20 процентов. И сейчас едва превышает 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что эта цифра вполне сопоставима с уровнем нашей торговли с такими странами как Австрия, Венгрия, Словакия, Израиль, главная цель визита — активизировать сотрудничество. Среди приоритетных направлений — строительство и АПК. Есть взаимный интерес у Беларуси и Ульяновской области также в машиностроении, образовании и науке.

Затем делегация во главе с губернатором Ульяновской области посетила предприятие по выпуску пассажирской техники. Им показали новейшие образцы городского электротранспорта. Россиян заинтересовали электробусы. При движении они могут использовать как обычную контактную сеть, так и двигаться некоторое время без электричества, как автобус. В ближайшем будущем Ульяновская область планирует закупить несколько сотен единиц такого транспорта.

В эти минуты идут переговоры в правительстве.

А завтра деловые круги двух стран проведут переговоры уже в рамках совместного бизнес-форума.

Свое пребывание на белорусской земле представители Ульяновской области, впрочем как и все официальные делегации, начали с возложения венка к монументу на площади Победы в центре Минска. Это традиционный ритуал и дань подвигу советского народа в годы Великой отечественной.

Минутой молчания почтили память тех, кто 7 десятилетий назад так и не вернулся с войны. Прозвучали гимны двух стран. Рота почетного караула прошла торжественным маршем.