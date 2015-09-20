Бывший фармацевт и профессор политэкономии разрушили мифы об убыточности фермерского дела 

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета сделали карьеру не политическую, а весьма преуспели в сельском хозяйстве и на собственном примере доказали, что деньги, закопанные в землю в зоне рискованного земледелия, как когда-то ее называли, могут не просто всходы принести, но и настоящее богатство.

У него было многое: оптовые поставки лекарств, сеть аптек и даже свой завод по производству медпрепаратов. И вдруг стало скучно, тогда Владимир и подумал коренным образом сменить вид деятельности.

Владимир Адамович, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Я решил найти, действительно, самый тяжелый труд — это сельское хозяйство. Потому что все говорят, что в сельском хозяйстве не будешь богатым, будешь горбатым. Я решил доказать наоборот: можно и в сельском хозяйстве хорошо жить и хорошо зарабатывать.

Юрий Таболин, СТВ:

Агробизнес отличается от других видов предпринимательской деятельности тем, что ты не можешь оставить своего хозяйство, он требует ежечасного присутствия и контроля от собственника. Ибо если ты пропустил полив или подкормку, рискуешь потерять все, что до этого вырастил. Кроме того, в агробизнесе сложно предугадать в нынешних рыночных условиях, по какой цене ты сможешь продать урожай.

Свои первые деньги в сельском хозяйстве Владимир заработал на картошке. Корнеплод сегодня — основа бизнеса. Однако возделывать монокультуру — большой риск, потому предприниматель расширяет направления. Земли хватает, государство предложило ему поднять два хозяйства. Долги на момент передачи прав собственности превышали 90 миллиардов рублей. За полгода Владимир вернул половину, и еще больше инвестировал в развитие. Благо с ресурсами проблем нет — продажа фармзавода позволяет крепко стоять на земле, но ни в коем случае не закапывать в нее безвозвратно миллиарды безвозвратно.

Владимир Адамович, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Эти хозяйства, которые я взял, они взяли огромные кредиты под роботизированные фермы, а в бизнес плане в графе окупаемости стоял жирный прочерк.

Однако одними экономическими расчетами сельское хозяйство не поднимешь. Владимир каждый день лично следит за бизнесом — чтобы сократить время на длительные поездки, даже сменил столичную прописку.

В полях Адамовича работа идет 24 часа. Техника трудится круглосуточно, механизаторы меняются. В итоге даже в засушливый год урожай картофеля с гектара порядка 500 центнеров, уже убрано 30 тысяч тонн корнеплода.

С гордостью бизнесмен демонстрирует еще одну новинку этого сезона — собственных мини-завод по переработке рапса.

Владимир Адамович, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Наше золото, которое дает прибыль сейчас, даже, возможно, больше, чем картошка. Год пройдет, посчитаем, все узнаем. Я говорил, что наш рапсовый завод даст где-то 700 тысяч евро прибыли.

Причем доход просто от продажи масла. Не менее ценному жмыху тут тоже нашли применение. Теперь это полезная добавка для корма коров. Однако на этом Адамович не останавливается. Сейчас запускает цех по производству комбикорма.

Владимир Адамович, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Создаем свое зерно, с нашего зерна перерабатывают, делают комбикорм, потом продают нам. Ежемесячно мы тратим 300 млн. Я посчитал, что свой комбикорм дешевле, то есть экономия огромная.

В хозяйстве под Минском уже бьют рекорды по надоям — менее 5 тонн в год здесь не дает ни одна корова, а лидеры вышли на 10 с лишним тонн. Для сравнения: средний показатель по стране чуть более 4,5.

Нина Железнова, директор унитарного предприятия:

Молоко – золотой фонд нашей страны. Недавно была делегация из Казахстана. Когда они увидели наши фермы, технологии, хранение в современных цистернах, они не верили, что они приехали в Беларусь, думали, что это Америка или Канада. Неужели Беларусь настолько продвинулась?!

Нина Викентьевна не боится доверять молодым. Конечно, свежим специалистам приходится доказывать, что они могут справиться с менеджментом. Правда, в одиночку сделать это нереально.

Нина Железнова, директор унитарного предприятия:

Если ты с колес работаешь на топливе, если ты взял кредит под 35% и проценты платишь с первого дня, не понятно, когда окупишь, если пришел 3022, то у него то двигатель, то коробка не работает — этого не должно быть, а кадры у нас классные.

Сельское хозяйство — коллективный труд. От чиновников до производителей техники, от банкиров до механизаторов — все должны работать на один результат. Только так агробизнес может стать прибыльным.

Михаил Шруб на себе испытал неприязнь местных властей. Конфликт между чиновниками и фермером даже решался на уровне главы государства. Президент поддержал частника. Михаилу передали на баланс целый колхоз, которым он по сей день успешно управляет. В этом году планирует заготовить около 20 тысяч тонн овощей. Его продукция узнаваема: ни одной партии из этого хранилища не отправляется без предпродажной подготовки. Однако бизнесмен сетует — хотел бы сделать товар еще доступнее, но затраты на внешний вид пока слишком высоки.

Михаил Шруб, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Эта упаковка стоит денег по разным причинам. У нас ее не делают, растаможка иногда доходит до 40%. И получается, что покупатель иногда платит за эту вещь не меньше, чем за лук.

Михаил как бы подсказывает идею для бизнеса — фермер уверен, за качественной упаковкой отечественного производства выстроится очередь. Ведь урожай при правильной технологии всегда хороший. А обеспечить уровень механизации на земле сегодня помогает государство.

Михаил Шруб, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Мы взяли под очень выгодный процент в этом году техники больше, чем на 5 млрд — это супер.

При этом лишней техники в хозяйстве Шруба не найдешь. Молочное такси для телят стоит 12 тысяч евро, но оно отрабатывает себя на 100% — питается и движется от аккумулятора, значит, облегчает физическую нагрузку на персонал. Процесс кормления автоматизирован — каждая телочка получит необходимый объем. За прошлый год выручка от продажи продукции в пересчете на одного работника превысила 62 тысячи долларов. Менее 4% от общего количества земли в районе в частных руках приносит порядка 25% всей выручки от сельского хозяйства на Туровщине. Секрет прост, говорит фермер.

Михаил Шруб, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Если они в этом месяце продали 100 тонн, значит фонд зарплаты — 50 млн, разделите на 8-9 человек (немного цифры другие), и вы получите зарплату. Но если вы продадите 120 тонн — фонд больше.

Помимо финансовых выплат, Михаил за качественную работу благодарит сотрудников натурпродуктом. 150 килограммов мяса, 4 тонны картофеля и прочих овощей — ежегодный бонус.

Михаил Шруб, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Первые слова, которые я говорю кандидату на прием: пьянство и воровство — качества для нас неприемлемые. Ты можешь на первый раз потерять 3 млн, просто за то, что утром вышел не совсем свежий, а второй раз он потеряет все, то есть место работы.

Приучает к труду Михаил уже третье поколение и с уверенностью говорит о продолжении семейного бизнеса. Ведь своим примером он доказал, что сельское хозяйство может и должно быть прибыльным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.