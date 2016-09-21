Обсуждение новой кредитной программы: миссия МВФ приступила к работе в Беларуси

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного обсуждает с Беларусью новую кредитную программу. 21 сентября она официально приступила к работе в нашей стране. До октября эксперты проведут ряд встреч с представителями государственных органов. Будет дана оценка процессам, происходящим в белорусской экономике.

МВФ настаивает на ряде реформ, на реализацию которых, в случае положительного решения, и будут направлены средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Питер Долман, глава миссии МВФ по Беларуси:

Эта миссия является переговорной. Мы здесь обсуждаем целый ряд экономической политики, которая могла бы быть поддержана в рамках кредитного механизма.