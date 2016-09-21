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Бюджет страны на 2017 год депутаты Палаты представителей обсудят 21 сентября с Андреем Кобяковым

21 сентября 2016 06:29
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Новости Беларуси. Бюджет страны на 2017 год депутаты Палаты представителей обсудят 21 сентября с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Особое внимание на нулевом чтении правительство уделит спорным и несогласованным вопросам. Предложения и замечания местных органов власти и депутатов также будут приняты к сведению.

Очередная сессия Палаты представителей пятого созыва откроется третьего октября.

На повестке около 20 вопросов, и проект республиканского бюджета на 2017 год – основной из них.

Как ожидается, главный финансовый документ будет принят составам, на смену которому 11 октября придут депутаты нового, шестого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси

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