Бюджет страны на 2017 год депутаты Палаты представителей обсудят 21 сентября с Андреем Кобяковым

Новости Беларуси. Бюджет страны на 2017 год депутаты Палаты представителей обсудят 21 сентября с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Особое внимание на нулевом чтении правительство уделит спорным и несогласованным вопросам. Предложения и замечания местных органов власти и депутатов также будут приняты к сведению.

Очередная сессия Палаты представителей пятого созыва откроется третьего октября.

На повестке около 20 вопросов, и проект республиканского бюджета на 2017 год – основной из них.

Как ожидается, главный финансовый документ будет принят составам, на смену которому 11 октября придут депутаты нового, шестого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.