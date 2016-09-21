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Социальная направленность и умеренные расходы: бюджет на 2017 год обсуждается в правительстве

21 сентября 2016 13:23
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Новости Беларуси. Социальная направленность и умеренные расходы. Бюджет страны на 2017 год 21 сентября обсуждают депутаты Палаты представителей в правительстве. Так называемое нулевое чтение предваряет рассмотрение документа в парламенте.

Проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на науку почти на 20%, изменения в налоговой политике.

Как ожидается, главный финансовый документ будет принят составом парламента, на смену которому 11 октября придут депутаты нового, шестого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси

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