Россельхознадзор в мае проверит еще 12 белорусских предприятий

Новости Беларуси. Беларусь ожидает следующую инспекцию Россельхознадзора в начале мая. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия сообщил на открытии в Минске Международного молочного форума. Леонид Заяц рассказал, что уже получен предварительный отчет по итогам последней проверки российскими экспертами белорусских предприятий. По словам министра, глобальных замечаний нет, а некоторые из них и вовсе оказались в некоторой степени предвзятыми. На данный момент проверены первые восемь предприятий, попавшие под ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Наш продукт в очередной раз подтвердил, что не несет рисков никаких для безопасности человека. Были отмечены положительные моменты в организации проверки качества входящего сырья, контроля за изготовлением продукта и контроля по отгрузке этого продукта на российский рынок. 1 мая специалисты Россельхознадзора приедут инспектировать оставшиеся предприятия Республики Беларусь, потому что из 20, которых ограничены поставки, проверены 8. 12 подвергнутся очередной проверке. Это по нашему настоянию.

Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка (Россия):

От действий Россельхознадзора страдают и производители молочной продукции в России. Часто действия, которые они совершают, являются не совсем законными. И сегодня многие производители молока и молочной продукции в России очень сильно возмущены. Буквально недели 2-3 назад прокуратура Российской Федерации объявила, что они заметили чрезмерное давление на бизнес со стороны Россельхознадзора.

В скорейшем решении вопроса в затянувшемся споре уверены и в минсельхозе России. Как заявил накануне глава ведомства Александр Ткачев, обе стороны сейчас активно работают в этом направлении. Тем временем, молочный форум собрал в Минске ведущих представителей отрасли и потенциальных покупателей из ближнего и дальнего зарубежья. Это эксперты из Соединенных Штатов, Европейского союза, Израиля, России, Украины. Встреча проходит в белорусский столице неслучайно: страна является крупнейшим экспортером молочной продукции на мировой рынок.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Этот форум направлен на то, чтобы сориентировать наших производителей на диверсификацию рынка сбыта. Нельзя замыкать на одном рынке сбыта, какой бы он ни был премиальный, нужно двигаться дальше. К 2020 году планируется нарастить 2 миллиона тонн молока. Куда будем его девать? Уже должны сегодня обсуждать эту тему.