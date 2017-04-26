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Беларусь готова поделиться с Эстонией опытом в энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, IT-сфере

26 апреля 2017 10:43
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Новости Беларуси. Беларусь и Эстония имеют большой потенциал для роста взаимного товарооборота. Об этом заявили в парламенте. Там 26 апреля принимали эстонских коллег. Так, Беларусь готова поделиться опытом в энергетической сфере, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Кроме того, интерес для Эстонии представляет наша IT-сфера. Также есть намеренность подписать меморандум о сотрудничестве в области спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова поделиться с Эстонией опытом в энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, IT-сфере-1

Валерий Корб, председатель группы по сотрудничеству с парламентом Республики Беларусь Рийгикогу Эстонской Республики:
Все сферы интересны. Интересна культура, интересна социальная сфера и, конечно, экономика. Следующий месяц я представляю так: приедет министр иностранных дел нашего государства. И сейчас происходит консультация между министерствами. И поэтому основополагающие документы, которые могут быть подписаны в ближайшее время между государствами, наверно, будут созданы на этих рабочих группах.

Беларусь готова поделиться с Эстонией опытом в энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, IT-сфере-3

Виктор Мирош, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мне очень приятно настроение эстонской делегации. Мы вчера их встречали. Это позитивное настроение. Товарооборот между Эстонией и Беларусью составляет более 100 миллионов долларов. Для нашей страны это положительное сальдо. Это уже положительный результат.

Белорусский парламент заинтересован в развитии связей и с парламентскими структурами других стран. В этом году запланировано много взаимных визитов. Некоторые из них приурочены к 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Напомним, она пройдет в июле в Минске.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Эстония

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