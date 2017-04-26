Новости экономики за 26.04.2017

Новости Беларуси. Средняя зарплата белорусов в марте выросла на 54 рубля. Сегодня это 770 рублей. Самые высокие заработки традиционно у жителей столицы. Самая высокая мартовская зарплата у минчан – 1 118 рублей, а меньше всего в прошлом месяце заработали в Витебской области – 642 рубля. РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ Уже традиционно самые высокооплачиваемые сотрудники работают в IТ-сфере. Средняя зарплата там 2400 рублей, а также в банках и страховых компаниях – 1435 рублей. В промышленности доходы работников в марте в среднем составили 835 рублей. ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА Почти 90 тысяч белорусов за три месяца 2017 года получили государственную адресную социальную помощь на сумму без малого – 21 миллион рублей.

Больше всего адресатов господдержки было в Гомельской области – 16 тысяч человек. Меньше всего в Минске – 11 тысяч. Государственная адресная социальная помощь выделяется малообеспеченным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации людям. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Выпускники платной формы обучения получат дополнительные социальные гарантии по статусу молодого специалиста. Эта норма предусмотрена проектом Кодекса об образовании. Сейчас статус молодого специалиста касается выпускников, которые идут на работу по распределению. Этот механизм используется для студентов бюджетной формы обучения. В будущем на это смогут рассчитывать и платники. Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Что позволит и нанимателю, отражая те или иные преимущества для молодого специалиста в коллективном договоре тоже обеспечить дополнительные возможности для профессионального роста, их закрепления непосредственно на рабочем месте.

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