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Из-за засухи в Брестской области придётся пересеять более 26 тысяч гектаров зерновых

15 июня 2018 20:57
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Новости Беларуси. Более 26 тысяч гектаров зерновых пересеют в Брестской области. Виной всему – засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за засухи в Брестской области придётся пересеять более 26 тысяч гектаров зерновых-1

В основном пострадали яровые – ячмень, тритикале, пшеница. Совсем очистить эти площади для хозяйств невыгодно, поэтому вместо яровых посеют однолетние культуры. Тем не менее, в южном регионе уже прогнозируют недобор зерна.

Подробности в сюжете Петра Бутрима.

# Сельское хозяйство # Экономика # Пётр Бутрим # Фотофакт

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