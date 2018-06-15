Из-за засухи в Брестской области придётся пересеять более 26 тысяч гектаров зерновых

Новости Беларуси. Более 26 тысяч гектаров зерновых пересеют в Брестской области. Виной всему – засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном пострадали яровые – ячмень, тритикале, пшеница. Совсем очистить эти площади для хозяйств невыгодно, поэтому вместо яровых посеют однолетние культуры. Тем не менее, в южном регионе уже прогнозируют недобор зерна.

Подробности в сюжете Петра Бутрима.