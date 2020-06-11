Новости экономики за 11.06.2020

Новости Беларуси. Сколько гречихи посеяли в 2020 году, как изменились цены за последний месяц весны и какой новый способ оформления электронных билетов предлагает железная дорога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГРЕЧИХОЙ В 2020 ГОДУ ЗАСЕЯЛИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПЛОЩАДЕЙ

Посевные площади гречневой крупы в текущем году увеличены вдвое. Предполагается, что это позволит произвести 30 тысяч тонн гречихи, из которой после переработки получится 20 тысяч тонн крупы, что является полной, стопроцентной потребностью нашего государства.