Роман Головченко проведёт переговоры с президентом Казахстана

Беларусь и Казахстан укрепляют двусторонние отношения. Дружественные и тесные, они развиваются в русле стратегического партнерства и являются фундаментом взаимодействия в ряде интеграционных структур. Особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря об экономике, президент Александр Лукашенко подчеркивает, что главная цель ее развития – новое, лучшее качество жизни белорусских граждан. Ставку на это делают и в Казахстане, где во главу экономической модели поставлены не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни людей.