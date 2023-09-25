Роман Головченко проведёт переговоры с президентом Казахстана
Беларусь и Казахстан укрепляют двусторонние отношения. Дружественные и тесные, они развиваются в русле стратегического партнерства и являются фундаментом взаимодействия в ряде интеграционных структур. Особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говоря об экономике, президент Александр Лукашенко подчеркивает, что главная цель ее развития – новое, лучшее качество жизни белорусских граждан. Ставку на это делают и в Казахстане, где во главу экономической модели поставлены не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни людей.
Сегодня, 25 сентября, продолжается двухдневный рабочий визит правительственной делегации Беларуси во главе с премьер-министром в Казахстан. В понедельник состоится рабочая встреча Романа Головченко с его казахским коллегой Алиханом Смаиловым. Затем премьер-министры Беларуси, Казахстана и России примут участие в осмотре экспозиций выставки «ИННОПРОМ» и заседании главной пленарной сессии форума, где обсудят промышленные стратегии нового времени.
Завершится этот день визита нашей делегации в Казахстан переговорами Романа Головченко с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.