«Резко возросло потребление леса»: о чем говорят на Международной конференции «Сохранение лесных генетических ресурсов» в Гомеле

Новости Беларуси. Белорусские разработки по защите лесов возьмут на вооружение за рубежом. В Гомеле генетики из 18 стран ищут ответ на вопрос: как сохранить зеленый покров в условиях глобального изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема планетарного потепления не имеет границ, и сегодня многие страны столкнулись с серьезными экологическими проблемами.