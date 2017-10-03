«За первое полугодие введено 6000 кв. м»: сколько жилья ввели для белорусов, проживающих в аварийных домах

Новости Беларуси. Более 1,5 миллионов рублей за первое полугодие 2017 года выделило государство на строительство нового жилья для белорусов, которые проживают в ветхих зданиях или аварийных домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило решить квартирный вопрос 130 семьям.

Екатерина Усенкова, начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь:

За первое полугодие уже введено около 6 тысяч метров квадратных, то есть практически 80% такого жилья для таких граждан уже построено. Вместе с Минэкономики, с местными органами власти мы начинаем работу по доведению задания на 18-й год.