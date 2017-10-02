Новости экономики за 02.10.2017

Сегодня это около 7 процентов от всех привлечённых банковской системой депозитов. Регулятор ставит задачу увеличить цифру до 15 пунктов. По закону, источников может быть несколько. Основной – это отчисления банков.

Речь идет о том, чтобы ввести дифференцированную ставку для банков. То есть тот, кто больше привлекает вкладов, должен больше платить. Национальный банк Беларуси больше не будет направлять часть своей прибыли в резерв гарантированному возмещению банковских вкладов. Это позволит регулятору удерживать прибыль для покрытия убытков прошлых лет, увеличить уставной, резервный и другие фонды.

РАСКРЕПОСТИТЬ ДЕЛОВУЮ ИНИЦИАТИВУ Минэкономики в ожидании роста числа предпринимателей. Речь может идти о 500 тысячах. Особенно после принятия пакета документов по развитию бизнеса. Упрощение условий ведения собственного дела, по мнению ведомства, должно раскрепостить деловую инициативу потенциальных бизнесменов. Со стороны правительства уже сейчас есть некоторые подвижки. К примеру, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей начал выдавать кредиты под 7% годовых. Это самая низкая ставка.

Гомельскую и Херсонскую экономики объединит «Палессе». Речь о совместном производстве комбайнов. Первые поставки белорусского промышленного гиганта ждут до конца года. В Украине парк сельхозтехники «Палессе» насчитывает около 2 тысяч машин. За последние три года в херсонскую область поставки выросли с 30 до 216 единиц.

Сдать драгметаллы в скупку стало выгоднее. Выросли цены на изделия и лом. В последний раз цены менялись в октябре прошлого года. Теперь грамм золота 750 пробы можно сдать в скупку за 51 рубль 96 копеек. Рост почти в 3 рубля. Выросли цены также на скупаемое серебро. За грамм 800 пробы заплатят 74 копейки. Ввели и новые цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль окреп к корзине валют. Курс доллара снизился до 1 рубля 96 копеек. Евро подешевел на копейку. Курс на завтра – 2,30. Курс российского рубля вырос на 62 сотые копейки и за сотню торгуют – 3,39 копеек.