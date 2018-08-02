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Инфляция в Беларуси замедлилась благодаря ценам на фрукты и овощи

02 августа 2018 17:54
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Новости Беларуси. Инфляция во втором квартале замедлилась за счёт цен на плодоовощную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нацбанк подвёл итоги в традиционном обзоре.

Волк и Заяц из «Ну, погоди» появились на монетах банка России

Инфляция в Беларуси замедлилась благодаря ценам на фрукты и овощи-1

Основное влияние на общее изменение потребительских цен оказали рост стоимости топлива, услуг связи и дошкольных учреждений на летний период. Годовой прирост большинства позиций потребительской корзины соответствовал среднесрочному ориентиру по инфляции и не превышал 5%. Постепенно снижаются инфляционные ожидания. По данным последнего опроса, несколько изменились потребительские настроения. Респонденты менее склонны к совершению крупных покупок в кредит и более склонны к осуществлению сбережений.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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