Инфляция в Беларуси замедлилась благодаря ценам на фрукты и овощи

Новости Беларуси. Инфляция во втором квартале замедлилась за счёт цен на плодоовощную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нацбанк подвёл итоги в традиционном обзоре.

Основное влияние на общее изменение потребительских цен оказали рост стоимости топлива, услуг связи и дошкольных учреждений на летний период. Годовой прирост большинства позиций потребительской корзины соответствовал среднесрочному ориентиру по инфляции и не превышал 5%. Постепенно снижаются инфляционные ожидания. По данным последнего опроса, несколько изменились потребительские настроения. Респонденты менее склонны к совершению крупных покупок в кредит и более склонны к осуществлению сбережений.