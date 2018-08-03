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Вес белорусского каравая превысил 3 миллиона тонн зерна

03 августа 2018 06:35
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Новости Беларуси. Позади уже половина страды. В лидерах кампании – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес белорусского каравая превысил 3 миллиона тонн зерна-1

Более 700 тысяч тонн собрали в Минском регионе. Немного отстают гродненские аграрии. В области, самая высокая урожайность. А вот в Гомельской пока собирают около 20 центнеров с гектара и это самый низкий показатель в стране.

Вес белорусского каравая превысил 3 миллиона тонн зерна-4

Позже остальных включились в уборочную Витебский и Могилёвский регионы. Так, на севере Беларуси убрана четвёртая часть площадей и уже почти 250 тысяч тонн в закромах. К 200 тысячам приближаются аграрии Могилёвской области.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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