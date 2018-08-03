Вес белорусского каравая превысил 3 миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. Позади уже половина страды. В лидерах кампании – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Позади уже половина страды. В лидерах кампании – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 700 тысяч тонн собрали в Минском регионе. Немного отстают гродненские аграрии. В области, самая высокая урожайность. А вот в Гомельской пока собирают около 20 центнеров с гектара и это самый низкий показатель в стране.
Позже остальных включились в уборочную Витебский и Могилёвский регионы. Так, на севере Беларуси убрана четвёртая часть площадей и уже почти 250 тысяч тонн в закромах. К 200 тысячам приближаются аграрии Могилёвской области.