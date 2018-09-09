Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Новости Беларуси. Более сотни предприятий строительной отрасли боролись за звание лучших в республиканском профильном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значение имело все: от истории компании до уровня сервисного обслуживания клиентов. Победителей определяло экспертное жюри – представители научно-исследовательских институтов.

Как меньше платить за коммунальные услуги? Пока одни ищут ответ, другие уже экономят. Энергоэффективное оборудование, установленное в современных жилых комплексах, позволяет избежать лишних трат. Сердце инженерных сетей этого дома – насосы Grundfos. Бесшумные, практичные, неприхотливые в эксплуатации.

Виктор Гончарик, ведущий инженер по реализации проектов представительства Grundfos в Беларуси:

При строительстве жилых объектов используется насосное оборудование для отопления, водоснабжения и водоотведения. Это достаточно широкий спектр насосов, которые составляют такую невидимую часть айсберга инженерных систем здания.

Датская компания Grundfos ведет свою историю с 1945 года. Выпуская 17 миллионов насосов в год, она покрывает более 50 процентов мирового рынка циркуляционных насосов. Представительству концерна в Беларуси – уже 23 года. И едва ли найдется знаковый объект, построенный в республике за это время, в котором не будет установлено оборудование Grundfos. Торговые и бизнес-центры, спортивные сооружения, гостиницы, школы – да что уж там, даже фонтан в Парке Победы!

Тамара Глецевич, глава представительства Grundfos в Беларуси:

Около трети производимой и продаваемой нами продукции – это продукция для физических лиц, для индивидуального домостроения. А две трети – это продукция для промышленного применения, для инженерного обеспечения зданий и сооружений.

У конкурса «Лучший строительный продукт года» цель одна: помочь потребителям сориентироваться в море предложений. Прежде, чем назвать лидеров отрасли, жюри изучает характеристики и свойства продукции, качество производства и сервисного обслуживания. Компания Grundfos не раз получала самые высокие оценки экспертов.



Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса «Лучший строительный продукт года»:

Предприятие одержало победу с продуктом – обновленные циркуляционные насосы Magna1. Эти насосы отличаются повышенной экономичностью и эксплуатационной надежностью, в сравнении с другими аналогами, существующими на рынке.